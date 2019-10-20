رعاية هزاع بن زايد تعطي زخماً لـ «جراند سلام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «التسامح جراند سلام للجودو»، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لفعاليات البطولة.

وتستضيف صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية الحدث الذي سيشهد مشاركة قياسية من الدول بمجموع 104 دول من مختلف قارات العالم، متضمنة 12 دولة عربية.

وأكد ابن ثعلوب أن الرعاية الكريمة من سموه لفعاليات البطولة السنوية تعطي لها زخماً كبيراً؛ باعتبارها ثاني أكبر بطولات الاتحاد الدولي للجودو.. مشيراً إلى أن بعض البعثات قد وصلت إلى الإمارات؛ لإقامة معسكراتها في أبوظبي؛ استعداداً للحدث.

وعبر عن سعادته بمشاركة أكثر من 100 دولة، للإمارات في احتفالها بمبادرة التسامح لعام 2019؛ من خلال شعارات المبادرة التي تزين صدور المشاركين.

وأشار ابن ثعلوب الدرعي إلى أن الدول العربية

ال 12 المشاركة في البطولة تشمل: الإمارات والجزائر ومصر والعراق والأردن والسعودية والكويت ولبنان والمغرب والسودان وتونس واليمن.. علماً أن البطولة الكبرى تقام سنوياً في خمس عواصم عالمية؛ هي: باريس وموسكو وطوكيو وباكو وأبوظبي التي تصل هذه المرة لنسختها العاشرة.

ورحب ابن ثعلوب بوفد الاتحاد الدولي للجودو برئاسة النمساوي ماريوس فايزر ولجانه ورؤساء الاتحادات الإقليمية للجودو وكافة الضيوف، على أمل أن تخرج البطولة في إطار من الروح الرياضية والتنافس الشريف، وأن تفرز المواهب التي تسهم في دعم مسيرة اللعبة على كافه المستويات.