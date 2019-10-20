الظفرة يعادل أفضل بداية في تاريخه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

استطاع الظفرة قلب الصورة، التي ظهر عليها في الموسم الماضي، وحصد بفوزه على عجمان (1-صفر)، النقطة السابعة، وهي أفضل بداية ل«الفارس» بعد مرور أربع جولات منذ موسم 2013-2014.

طوال تاريخ مشاركته بالدوري الذي بدأ موسم 2002-2003 لم يسبق للظفرة أن حصد 7 نقاط في أول أربع مباريات إلا في مرتين، كانتا في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وفي الموسم الماضي، فلم يستطع الظفرة كسب أي نقطة في المباريات الأربع الأولى من الدوري، كما أن المثير في الفوز، أول أمس، نجاح «الفارس» في وقف تقدم عجمان نحو الصدارة، وألحق به الخسارة الأولى بالرغم من خوضه اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد لاعبه جواو بيدرو.

وحصد الظفرة 3 مباريات ثمينة في المباراة، التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة، كما أنه مثل عجمان في عدد مرات الفوز في عصر الاحتراف بأربعة انتصارات لكل منهما.

وجاءت خسارة عجمان مضاعفة؛ حيث خسر الفريق جهود لاعبه المالي دومبيا الذي تعرض إلى كسر مزدوج في الساق عقب تدخل عنيف من مهاجم الظفرة جواو بيدرو والذي طرد من المباراة، وبالتالي سيفقد البرتقالي لاعبه المميز في خط الوسط، إضافة إلى حرمانه من الصعود إلى الصدارة مؤقتاً لأول مرة في منافسات دوري الخليج العربي.



منافس قوي

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ومن جانبه، أعرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة عن سعادته؛ بفوز فريقه في المباراة، مؤكداً أن الانتصار على عجمان له قيمة كبيرة؛ لأنه تحقق على منافس قوي يمتلك عناصر جيدة تقدم مستويات مميزة في دوري الخليج العربي.

وأشاد رازوفيتش بالجهد الذي قدمه لاعبوه ونجاحهم في تحقيق الفوز، مبنياً أن فريقه تعامل بذكاء مع المباراة وأن التنظيم الدفاعي الجيد ساعده على نظافة الشباك.

وعن التغيير الكبير الذي طرأ على فريقه هذا الموسم بحصوله على 7 نقاط في 4 مباريات مقابل صفر نقاط في الموسم الماضي خلال ذات العدد من الجولات أكد أن سبب ذلك الرغبة في تحقيق الانتصارات ومعرفته أكثر بفريقه؛ بعد أن قضى معه 3 فترات إعدادية عرف خلالها قدرات الفريق ومشاكله. ويتطلع مدرب الظفرة إلى أن يواصل لاعبوه بذات المستوى من الإصرار والجدية وروح الحماس في الجولات المقبلة، مؤكداً أنهم سيواصلون التدريبات بكل قوة؛ بحثاً عن الأفضل.

وبدروه أشار المصري أيمن الرمادي إلى أن المباراة كانت غريبة، وقال: فريقنا قدم مباراة جيدة وكان الأفضل فنياً قبل طرد لاعب الظفرة وبعدها حدث تراجع في الأداء، لاعبونا لم ينجحوا في خلق فرصة تمكنهم من الوصول إلى شباك الظفرة بالرغم من السيطرة الكبيرة إلا أنها كانت سلبية ولم تخدم مساعينا في الفوز.

وأضاف الرمادي: ارتكبنا عدداً من الأخطاء في المباراة، وأبرزها عدم الاستفادة من ظروف المنافس عقب طرد لاعبه بيدرو، كما عانينا البطء وكثرة التحضير، وافتقدنا الحلول، صحيح أننا استحوذنا؛ لكنا لم نتمكن من اختراق دفاعات الخصم وإحراز الأهداف، وبعد كل ذلك أقول أيضاً إن التوفيق لم يحالفنا.

وذكر الرمادي أن الظفرة استغل فرصة وحيدة، وتمكن من إحراز هدفه، مؤكداً أن الخسارة واردة في كرة القدم، وأن فريقه يجب أن يستفيد من التجربة من أجل العودة للنتائج الإيجابية.



روح التعاون



وأكد محمد سيف مدافع الظفرة صاحب الهدف الحاسم في المباراة أن الأجواء الإيجابية وروح الفريق الواحد في نادي الظفرة وراء الانتصارات التي يحققها الفريق في الموسم الحالي، واعتبر أن الهدف الذي سجله لا يحسب له فقط إنما هو ترجمة لمجهود زملائه اللاعبين متمنياً الاستمرار في حصد فريقه النقاط في الجولات المقبلة.