الشارقة يفوز على الوصل بسهولة 5-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

حقق الشارقة فوزاً كبيراً على مضيفه الوصل 5-1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الخليح العربي.

ورفع الشارقة رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من 12 ممكنة، في حين أصبح الوصل في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعدما تعرض لثالث هزيمة على التوالي.

وقدم الشارقة عرضاً ممتعاً كالعادة، بقيادة الساحر البرازيلي كورونادو الذي سجل هدفين ومرر كرتين حاسمتين، ليتصدر ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.

أما الوصل فقد ظهر بحالة يرثى لها، ويبدو أن قرار إقالة مدربه الروماني ريجيكامب بدا يلوح في الأفق لأن شكل الفريق كان محزناً أمس، ويقيناً لولا الرعونة لكان الشارقة فاز بأكثر من خمسة أهداف.

وافتتح الشارقة التسجيل عبر رأسية إيغور كورونادو إثر عرضية من محمد الشحي(24)، وسجل كورونادو الثاني بتمريرة من الحسن صالح(38)، وأضاف ريان مينديز الثالث إثر تمريرة كورونادو الرائع في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف ريكاردو غوميز برأسه الرابع اثر عرضية متقنة من كورونادو، وقلص فابيو ليما النتيجة للوصل، لكن البرازيلي فينيسوس أنهى المبارة بتسديدة رائع وهدف خامس ل«الملك».

يذكر ان الشارقة ثأر من هزيمة الموسم الماضي، بعدما كان الوصل أول من يلحق به الخسارة في الموسم الماضي وبعد 24 مرحلة من دون خسارة، علماً ان الوصل منذ ذلك الوقت لم يعرف طعم الفوز، أي في ست مباريات متوالية.