الأهلي يحذر الشناوي من عرض اليونايتد الوهمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

طلب مسؤولو النادي الأهلي المصري، من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عدم الالتفات أو التفكير في العروض«الوهمية» التي تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية، خلال الفترة الماضية، وكان آخرها شائعة رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الحارس، وأكد مسؤولو القلعة الحمراء للشناوي أن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام العالمية ليس له أي تواجد على أرض الواقع، ولو انشغل به الحارس، سينعكس سلبياً على مستواه.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تقارير مُشابهة، حينما تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ونادي أرسنال، في ضم الشناوي، وهو أمر غير صحيح، ويرى مسؤولو الأهلي أن مثل هذه العروض الوهمية، قد تؤثر في تركيز الشناوي، الذي وصل لمستوى جيد للغاية، وبات الحارس رقم واحد في الكرة المصرية.

مواصلة التدريبات

من ناحية أخرى، يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية استعداداً للارتباطات المقبلة، التي لم تتضح حتى الآن بعدما أعلن النادي أنه لن يخوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك، التي كان مُقرراً لها أمس السبت، وتم تأجيلها لدواعٍ أمنية، حيث أبدى مجلس إدارة النادي تقديره التام للظروف الأمنية، لكنه في الوقت نفسه عبّر عن رغبته في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأعلن أنه لن يخوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك، ليفرض الغموض نفسه حول مباراة الأهلي والجونة، المُقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة لبطولة الدوري، ويبحث فايلر مع معاونيه خوض مباراة ودية، خلال الفترة الحالية، طالما أن الفريق لا يخوض أي مباريات رسمية؛ حيث يتطلع المدير الفني للحفاظ على جاهزية لاعبيه.

بعيداً عما سبق، حصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق ومعاوناه ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، وتوماس بينيكل مدرب الأحمال البدنية بالفريق، على 100 ألف دولار من النادي، مكافأة الفوز بالسوبر المحلي مؤخراً، وهي تمثل نسبة تم الاتفاق عليها خلال توقيع عقود تدريب الفريق، كما صرفت إدارة النادي مؤخراً مقدم عقود لاعبي الأهلي، عن الموسم الجديد، في إطار حرص مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، على الانتهاء من الالتزامات المالية تجاه اللاعبين، وانتعشت خزانة النادي، خلال الأيام القليلة الماضية ب450 ألف دولار حصل عليها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تُمثل مستحقات متأخرة للأهلي لدى الاتحاد الإفريقي، نظير صعوده لدور ال16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

في شأن مختلف، تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على الأندية،التي تلوح بالانسحاب من مسابقة الدوري هذا الموسم، اعتراضاً على التغييرات التي تطرأ على مواعيد أو ملاعب المباريات.ويناقش أعضاء اللجنة إصدار بيان خلال الساعات المقبلة، للتأكيد على أن تأجيل أي مباراة، وتحديداً مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، كان لأسباب أمنية دون أي تدخل من اتحاد الكرة، لذا على الأندية أن تتقبل هذه القرارات، وفي حالة اعتراض أي نادٍ أو التلويح بالانسحاب يتم توقيع عقوبات عليه.

على صعيد مغاير، عقد رؤساء أندية القسم الثاني اجتماعاً، لمناقشة اقتراح اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين في القسم الثاني في الموسم الجديد، وأبدى رؤساء أغلب الأندية الحاضرة رفضهم تطبيق دوري المحترفين في الموسم الجديد، مطالبين اتحاد الكرة بتأجيل تطبيق المقترح.

وكان مسؤولو اتحاد الكرة استقروا على أن يتكون دوري القسم الثاني الموسم المقبل 2020 - 2021 من مجموعتين وليس ثلاث مجموعات، كما هو الحال الآن، وأكد مصدر مسؤول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن دوري القسم الثاني الموسم المقبل سيتكون من 24 فريقاً.