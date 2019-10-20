شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم بني ياس 2 ـ صفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسك شباب الأهلي بالوصافة؛ بعد فوزه على بني ياس (2-صفر) في «استاد راشد» ليلحق ب«السماوي» الخسارة الأولى هذا الموسم؛ بعدما كان قبل اللقاء الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وبقي بني ياس برصيده السابق (5 نقاط).
أنهى شباب الأهلي اللقاء في الشوط الأول؛ عندما سجل هدفيه، في حين كان لبني ياس فرصاً خطرة؛ أبرزها تسديدة الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 23، التي أصابت القائم الأيمن للحارس ماجد ناصر.
وافتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 38، عبر البرازيلي ليوناردو دي سوزا بتسديدة قوية، ثم أضاف السويسري ديفيد مارياني الثاني في الدقيقة 44، وكان لليوناردو مساهمة فيها؛ عندما مرر عرضية إلى محمد جمعة الذي سددها مباشرة؛ لكن الحارس فهد الظنحاني تصدى لها، وارتدت الكرة إلى مارياني الذي سدد الكرة بطريقة رائعة في الشباك.
في الشوط الثاني حاول بني ياس تقليص الفارق؛ لكن دفاع أصحاب الأرض منع لاعبيه من اللعب بحرية، وفي الدقيقة 69، كاد شباب الأهلي أن يضيف الثالث؛ لكن تسديدة أحمد خليل من ركلة حرة تصدى لها الظنحاني.
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