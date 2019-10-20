تعاون بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك والأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة القدم للسيدات على مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مبادلة أرينا، بحضور كل من: ناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وتالا الرمحي عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي وحورية الطاهري عضو ومدير فني لجنة كرة القدم للسيدات.

ويأتي ذلك تزامناً مع موعد انطلاق فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة» التي تقام في نسختها الثانية في العاصمة أبوظبي، وتهدف إلى تشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات على المشاركة في مهرجان رياضي يشمل العديد من الأنشطة البدنية والمنافسات الودية تحت مظلة التسامح والتعايش والتعاون بين فئات المجتمع كافة من كل الجنسيات والأعمار والحالات البدنية وتشجيع الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم للمشاركة في هذا اليوم.

وتعتبر الشراكة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة القدم للسيدات ترجمةً لاستراتيجية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لتمكين المرأة رياضياً وتقديم كل أشكال الدعم للفتيات الإماراتيات في هذا القطاع المهم.

وتتعهد الأكاديمية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير المرافق الرياضية والمنشآت لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، كما تسهم في تقديم الدعم الفني والإرشادات التدريبية من خلال المدربين والمختصين للرياضات من فئة أصحاب الهمم وإشراك اللاعبات في البطولات والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية ودعوة المتطوعين للمساهمة في تقديم الدعم التنظيمي.

في الإطار نفسه تعهدت لجنة كرة القدم للسيدات بموجب الاتفاقية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة بدولة الإمارات، بحيث تمثّل استكمال الجهود المبذولة لتمكين الرياضيات من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية وجمعهم باللاعبات من غير أصحاب الهمم في الرياضات الموحدة النسائية، لرفع المستويات الفنية لهن ونشر رياضة كرة القدم النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يقوم الطرفان بالتعاون فيما بينهما من أجل تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة الرياضات، وتوفير الحكام والمنظمين والمتطوعين، وستقوم لجنة كرة القدم للسيدات بتوفير ورش تعريفية ودورات صقل للمدربين والحكام والمنظمين والمتطوعين، بدورها ستعمل مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على توفير الكوادر الفنية المدربة والمساهمة في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية وإدارتها فنياً، والترويج عن الأنشطة والبرامج كجزء من نشر الثقافة الرياضية النسائية.