النصر يستعيد عافيته من ملعب الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النصر من استاد آل نهيان بالفوز الأول هذا الموسم بانتصاره الكبير على الوحدة 3-1، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف يورشيتش.

ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، في حين تعرض الوحدة الذي تواجد مدربه الجديد الإسباني مانويل في المدرجات قبل استلام مهامه بعد اللقاء، إلى هزيمته الثالثة وبقي برصيد ثلاث نقاط.

وافتتح الوحدة التسجيل أولاً، حين استغل سيطرته الملحوظة لزيارة شباك أحمد شامبيه عبر ركلة جزاء حصل عليها الأرجنتيني سيباستيان تيغالي وسددها الإسباني لوبيز بنجاح في الدقيقة 37.

وتعادل النصر سريعاً بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني عبر المخضرم الإسباني ألفارو نيغريدو الذي نجح في هز شباك العنابي برأسية اصطدمت بالقائم وسكنت شباك الحارس محمد الشامسي، وبدا أن «العنابي» ينهار تدريجياً وأنقذ حمدان الكمالي مرمى فريقه من هدف ثانٍ في الدقيقة 47 بعد تسديدة جاسم يعقوب التي تخطت الحارس محمد الشامسي.

عاد نيغريدو ليهز الشباك مجدداً في الدقيقة 75، إثر عرضية من كواس الذي كان أيضاً وراء الهدف الأول، ثم اختتم البديل حبيب الفردان اللقاء بهدث ثالث في الدقيقة 89.