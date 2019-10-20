ختام رائع لبطولة البلياردو بجامعة العلوم والتقنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات بطولة البلياردو التي نظمتها جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بمشاركة 20 لاعباً يمثلون مختلف الكليات، ونجح محمد نصر الدين من كلية الهندسة في الظفر بالمركز الأول، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه عبدالباسط عبدالرحيم من كلية طب الأسنان الذي حل في المركز الثاني، فيما نال إياد بن خضراء من كلية الإعلام المركز الثالث.

توج الفائزين الدكتور سامح خميس مدير القبول والتسجيل بحضور الدكتور حسن العشري والدكتور قصي المؤمني ورمزي غنيم المشرف الرياضي إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من الطلبة، وعقب مراسم التتويج أشاد الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والمستوى والمهارات العالية التي يتمتع بها الطلاب المشاركون مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالجانب الرياضي والترفيهي والاجتماعي بوصفه جزءاً مهماً في المنظومة التعليمية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات وتوفير بيئة مناسبة للتميز الأكاديمي، داعياً الجميع لإظهار الإبداعات والمواهب الرياضية لإثراء الحياة الجامعية، وقدم التهنئة للفائزين كما قدم الشكر للجنة المنظمة.