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لابا يقود العين لتجاوز حتا بصعوبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الكونغولي لابا كودجو فريقه العين لفوز صعب على ضيفه حتا 2-1 في استاد هزاع بن زايد.
ورفع العين الثالث رصيده إلى 9 نقاط، وبقي رصيد حتا عند 4 نقاط.
قدم حتا مباراة قتالية، وكاد يسجل في الدقيقة 39 لكن المهاجم الإسباني كريستيان لوبيز سدد فوق العارضة وهو في وضعية مميزة للتسجيل، مكملاً مسلسل غيابه عن ترك أي بصمة.
وسجل العين هدفه في الدقيقة 42 وكان تاريخياً، إذ سدد البرازيلي كايو كانيدو ركلة جزاء وضعها في الشباك، معلنة عن الهدف رقم 600 ل«الزعيم» في عصر الاحتراف.
وصدم حتا أصحاب الأرض بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 66 عبر ريكاردو فالونتي الذي استغل ارتباك دفاعات الزعيم ليسجل الكرة داخل الشباك، وكاد كريستيان لوبيز يضيف الهدف الثاني لحتا لكن كرته الرأسية أصابت العارضة.
وعاد العين ليعاقب «الإعصار» على فرصته المهدرة بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82 بعد عرضية متقنة من كايو من الجهة اليمنى قابلها لابا كودجو برأسية سكنت الشباك.

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