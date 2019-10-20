إقبال على القرية التراثية ومشاركة كبيرة في «الدراجات الهوائية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل المحامل الشراعية المشاركة في مهرجان سباق دلما التاريخي الثالث توافدها على الجزيرة، وبدأت في الوصول إلى الميناء منذ أمس وقبل انطلاق السباق بثلاثة أيام.

وطالبت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ملاك المحامل والنواخذة بضرورة التوجه إلى مكتب اللجنة بميناء دلما لبداية عملية التحضير النهائية، وتثبيت جهاز التتبع الخاص بكل محمل، ولا سيما أن اللجنة وضعت شرطاً أساسياً وهو وجود جهاز للتتبع حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنويري الأخير.

ولم تكن المحامل فقط هي التي بدأت في التوافد على ميناء دلما، إذ وصلت المعدات اللازمة للسباق نفسه من أشرعة وغيرها من خلال الشحن البري والبحري، وكذلك الجوي الذي وفرته اللجنة المنظمة للملاك والمشاركين بالتعاون مع الجهات الداعمة والرعاة الاستراتيجيين.

على جانب آخر شهدت القرية التراثية للسباق إقبالاً كبيراً من أهالي الجزيرة ولا سيما من جميع الأعمار والفئات ولوحظ في الأيام الأولى الإقبال الكبير من جانب الطلبة والطالبات الصغار، حيث تم تخصيص مجموعة الفعاليات الخاصة بهم، وأهمها الرسم، إضافة إلى عدد من المسابقات العلمية والرياضية، وقدمت بعض المشاركات عرض الأزياء التراثي ونال رضا الجميع.

وشهد سباق دلما للدراجات الهوائية مشاركة كبيرة، وكذلك مسابقة الكايت سيرف، وهناك أيضاً الكرة الشاطئية التي شارك فيها الكثيرون من أهل الجزيرة والسياح الأجانب.

من جهته، أكد عبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أن الإقبال على قرية سباق دلما أكثر من رائع، مشيراً إلى أن أجمل ما في المشهد هو تواجد جميع الأعمار ومختلف الفئات، وشدد على أن الفعاليات الجديدة لفتت الأنظار إليها بشدة، وعلى رأسها المسابقات الرياضية، وكذلك مسابقة صيد الأسماك التي يشارك فيها عدد كبير من عشاق البحر. وأكد أن الإقبال لم يقتصر على أهالي الجزيرة فقط، بل إن هناك عدداً من السياح الذين جاؤوا للاستمتاع بالحدث، وكذلك المشاركة في مسابقة الكايت سيرف التي حضرت للمرة الأولى، ووجدت ترحيباً كبيراً من الجميع.

ووجه القبيسي الشكر إلى لجنة الإمارات للكايت سيرف برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان، وكذلك مجلس أبوظبي الرياضي الذي يدعم الحدث بقوة من خلال الأنشطة الرياضية وتخصيص جوائز مالية لها، مشيراً إلى أن الجهات الداعمة والرعاة يلعبون دوراً بارزاً في نجاح المهرجان بشكل عام والسباق بشكل خاص.

وأعرب القبيسي عن سعادته البالغة بالمشهد الرائع للجماهير التي تتوافد على القرية، وكذلك الزخم المتميز الذي يحظى به المهرجان بشكل عام، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة وراء كل هذه النجاحات، وشدد على أن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ضاعفت من قيمته وأعطته مزيداً من القوة، ووجه الشكر إلى سموه على هذه الرعاية الكريمة والمتابعة الدائمة لكل كبيرة وصغيرة تخص هذا المهرجان التراثي البحري الكبير.

وقال: لقد أصبح مهرجان سباق دلما بمثابة العيد الذي ينتظره عشاق التراث البحري بشكل عام وأهل الجزيرة بشكل خاص، لما فيه من زخم ونشاطات رياضية وتراثية متعددة يستمتع بها الصغير والكبير معاً.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج الحدث بالصورة الرائعة التي اعتاد عليها الجميع في أول نسختين، مشيراً إلى أن المستجدات التي طرأت على النسخة الثالثة سوف تضاعف من حجم التميز، وخاصة في ما يتعلق بقرية السباق التي تضاعفت مساحتها، وتضاعف كل شيء فيها.​