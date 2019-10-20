الجزيرة يتجاوز خورفكان ويصعد للرابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

عاد الجزيرة إلى لغة الفوز مجدداً وهزم خورفكان 3-1، في استاد كلباء.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد خورفكان عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

بدأ الهولندي كايزر المدرب الجديد للجزيرة اللقاء بالدفع بعمر عبدالرحمن «عموري» أساسياً، وقد ظهر الأخير في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد يوسف ثم ارتدت إلى علي مبخوت الذي سدد بجانب القائم الأيسر للحارس.

ونجح الجزيرة في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من خليفة الحمادي بعد متابعته لتسديدة عبدالله رمضان التي ارتدت من الحارس محمد يوسف.

ونجح علي مبخوت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة من زايد العامري، وقلص خورفكان النتيجة في الدقيقة 74، عبر البرازيلي رافاييل دي باولا.

ونجح الجزيرة بعدها في تسجيل الهدف الثالث بعدما انفرد عبدالله رمضان بالحارس محمد يوسف وسدد داخل الشباك في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز فخر أبوظبي 3-1.