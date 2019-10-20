شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقيل كاميلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي اتخذ نادي خورفكان قراراً بإقالة المدرب البرازيلي باولو كاميلي وينتظر أن يتم ابلاغ المدرب رسمياً بالقرار اليوم، علماً بأن المفاوضات مع المدير الفني الجديد وصلت إلى مراحلها النهائية.

وكان كاميلي قد ذكر في المؤتمر الصحفي أمس ان وضعية خورفكان صعبة، مشيراً إلى فشله في تحقيق أي فوز في ثماني مباريات في الدوري والكأس.

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