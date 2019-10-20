ثلاثيةلـ «إم سي جي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل برشلونة ثلاثة أهداف في مرمى مضيفه إيبار ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، سجلها الفرنسي أنطوان غريزمان (13)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (58)، والأوروغوياني لويس سواريز (66)، وهي المناسبة الأولى التي يسجل فيها الثلاثي المعروف باسم «الأم سي جي» لفريقهم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة من تسع مباريات، وحقق فوزه الرابع توالياً في الليجا.

وفي المباراة الثانية، تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فالنسيا (1-1).

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله دييغو كوستا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، وتعادل دانييل باريخو لفالنسيا في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد لي كانج إن لاعب فالنسيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع فالنسيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.