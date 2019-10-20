جيوم بطلاً ويحيى يفوز بالقاضية في «محاربي الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حققت النسخة الثامنة من بطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية، التي نظمتها شركة بالمز الرياضية، نجاحات كبيرة على مستوى التنظيم الاحترافي والإبهار والنزالات القوية والمثيرة التي شهدتها صالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي مساء أمس الأول، بالإضافة إلى الجماهير العريضة التي أشعلت المدرجات بالحماس والتشجيع المدوّي للإبطال، وتميزت بحضور الجمهور الإماراتي وجمهور الكويت وجاليات تونس ولبنان والفلبين.

وتوج عبدالمنعم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية، الفائزين في حضور فؤاد درويش مدير عام الشركة، وعدد من سفراء السلك الدبلوماسي في الدولة، وسط سعادة كبيرة من الحضور المحتشد.

وخطف الكوري الجنوبي دو جيوم لي لقب البطولة في مشاركته الأولى بالحدث، بفوزه في النزال الرئيسي ضمن وزن الريشة، على الفلبيني رولاندو دي بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وجاء فوز جيوم لي على عكس التوقعات؛ حيث شهد المؤتمر الصحفي تحديات كبيرة بين الطرفين، ولاسيما أن الخاسر دخل إلى الحلبة في استعراض مثير نسبة لحصده اللقب في النسخة السادسة.

وحقق الإماراتي محمد يحيى الفوز على الفلبيني جلين رانيلو في وزن الخفيف، وجاء تفوق البطل الإماراتي بالضربة القاضية، وتمكنت الكورية يدام سيو من الفوز على منافستها البولندية فيرونيكا زيجمونت، في أول نزال نسائي في تاريخ البطولة.

وشهدت البطولة 12 نزالاً ضمن 6 أوزان مختلفة تنافس عليها 24 محارباً محترفاً من 21 دولة، وصعد 6 من الأبطال العرب لمنصة التتويج، وهم محمد يحيى من الإمارات، والكويتي عبدالله بوشهري، وأحمد اللبان، والفلسطيني عمر حسين، والتونسي منير اللزاز.

هذا وأكد فؤاد درويش، المدير العام لشركة بالمز الرياضية، سعادته بالنجاح الكبير للنسخة الثامنة من البطولة وقال: النجاح يرجع إلى الطموح في تقديم الأفضل دائماً من قبل اللجنة المنظمة وفريق العمل، والثقة التي منحها لنا عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس الإدارة.. تنظيم الحدث تطلب جهداً كبيراً لتقديم الجديد في كل نسخة على مستوى الأبطال المشاركين، ورفع المستوى الفني، وهذا الأمر يؤكد الدور الرائد للعاصمة أبوظبي في استضافة كبرى الأحداث الرياضية الخاصة بالفنون القتالية.

وأوضح درويش أن استراتيجية بطولة محاربي الإمارات أن تصبح منصة للوصول للمواهب في المنطقة، وصقلها وإبرازها وتقديمها للعالمية، مشيراً إلى بروز أبطال إماراتيين وعرب أصبح لهم حضور قوي في مثل هذه البطولات، مبيناً أن الانتصار القوي والمستحق للبطل الإماراتي محمد يحي يبشر بمولد بطل جديد في البطولة.

وكشف درويش عن بداية التخطيط للنسخة ال9 من البطولة التي تحدد لها 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقال: أمس وقعنا عقود المشاركة في النسخة المقبلة مع 9 أبطال، ليس لدينا الكثير من الوقت، علينا العمل المتواصل لتحقيق النجاح الذي تستحقه أبوظبي عاصمة صناعة الحدث.

من جانبه قال البطل جيوم لي: لقد حققت لقباً مميزاً، و أمتلك الآن حزاماً رائعاً، وهذا يؤكد أن جهودي في البطولة تكللت بالنجاح، البطولة كانت على مستوى عالمي، كل شيء في الحدث كان رائعاً ومنظماً بصورة مدهشة، والنزال كان صعباً، لكني استطعت الحفاظ على هدوئي والتغلب على حامل اللقب. ويتمنى أن تتاح له الفرصة للمشاركة في النسخة المقبلة للبطولة.

هذا وأعرب الإماراتي محمد يحيى، عن سعادته بفوزه بالنزال الأول الذي يخوضه في البطولة العالمية، وقال: من أجل الشعب الإماراتي والجماهير، حققت هذا الانتصار بعد تعب وجهد كبيرين، ولأن البطولة تقام على أرض الإمارات كان لابد لي من الفوز ورفع علم الدولة.