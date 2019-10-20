ليفربول المتصدر في قمة غير متكافئة مع مانشستر يونايتد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفاً على مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» في «ديربي إنجلترا» الذي يحمل المواجهة رقم 203 بين الفريقين. وتعد المواجهة غير متكافئة بين فريق نال لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار التاسع له على التوالي اليوم؛ لتعزيز موقعه في الصدارة الذي يحتله حالياً برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، بينما يتطلع مانشستر يونايتد إلى تقديم صحوة ومصالحة جماهيره، بعد أن قدم أسوأ بداية له في موسم بالدوري الممتاز منذ 30 عاماً؛ حيث حصد الفريق تسع نقاط فقط خلال ثماني مباريات، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة بفارق 15 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

رغم الفوارق الكبيرة التي تصب لصالح ليفربول، إلا أن مباريات القمة من هذا النوع عادة لا تعترف بالحسابات المسبقة.

من جهته، أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حماساً شديداً إزاء المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد اليوم، قائلاً إن مباريات كهذه تعد «مثل الملح في الحساء» بالنسبة له، في إشارة إلى أنه يستمتع بشكل كبير بخوضها.

ولدى سؤال كلوب عن مدى استمتاعه بمثل هذه المواجهات المثيرة، قال: «كثيراً، كثيراً! كالملح في الحساء. إنها حقاً رائعة».

وعن توقف المنافسات المحلية في الأيام الماضية على هامش المباريات الدولية، قال كلوب إن أي فريق يود الاستعداد قبل مباريات كهذه لمدة أسبوع أو أسبوعين، ولكن الظروف الحالية تنطبق على كلا الفريقين.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع نادي ليفربول على الإنترنت، «عاد اللاعبون الدوليون لدينا بحالة جيدة، وهذا أمر مهم للغاية.. أتيح أمامنا ثلاثة أو أربعة أيام بفريق صفوفه مكتملة للاستعداد، وهو أمر مريح شيئاً ما، مقارنة بتوفر يومين على سبيل المثال».

من جهته، أكد المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب اليونايتد أن إصابة الإسباني دافيد دي خيا، حارس فريقه، هي أقل سوءاً مما كان يخشى بداية، لكنه أكد ما كان مرجحاً، أي غيابه عن المباراة المرتقبة اليوم.

ويعاني يونايتد أيضاً على صعيد الإصابات في صفوفه، وهو سيكون دون عدد من لاعبيه الأساسيين أبرزهم الفرنسي بول بوغبا الذي لا يزال يعاني من آثار إصابة في الكاحل تعرض لها في يوليو/تموز الماضي، ودي خيا الذي تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى في مباراة منتخب بلاده مع مضيفه السويدي الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وقال سولسكاير بشأن دي خيا في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للنادي: «حسناً، لا أتوقع أن يشارك في المباراة ضد ليفربول، لكن الإصابة ليست سيئة بقدر ما كنا نخشى».

أضاف، «عندما رأيت المباراة بين إسبانيا والسويد، اعتقدت أننا سنفتقده حتى فترة المباريات الدولية المقبلة؛ لأننا عانينا من الإصابات العضلية الطويلة المدى، لكن إصابة دي خيا ليست سيئة بقدر ما كنا نخشى»، من دون أن يحدد مدة غيابه المتوقعة.

وعلى صعيد المصابين الآخرين، أبقى سولسكاير على آماله في عودة قريبة للظهير الأيمن آرون وان - بيساكا، بينما لم يتطرق إلى وضع المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، على رغم تلميحه في تصريحات الأربعاء الماضي إلى أنه قد يكون جاهزاً للعودة ضد ليفربول بعد معاودته التمارين.