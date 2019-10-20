أزمة جديدة بشأن القمة.. الزمالك يعلّق على طرد نجم الفريق: «لن نلعب مباراة الأهلي بدون فرجاني ساسي»

الموجز

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء بشأن خوض مباراة الأهلي في الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت وسائل إعلامية قد أفادت بأن موعد مباراة القمة قد تم تعديلها وسيتم خوضها نهاية الشهر الجاري.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر له بمجلس إدارة الزمالك قوله إن النادي لن يخوض مباراة القمة أمام الأهلي بدون التونسي فرجاني ساسي، والذي تعرض للطرد أمام المقاولون العرب مساء اليوم السبت ببطولة الدوري.

وأوضح المصدر أن الموعد الأول للقاء لم يكن أي لاعب بين صفوف الفريق موقوفًا والجميع كان سيشارك بشكل طبيعي، مضيفاً أنه في حال إصرار اتحاد الكرة على إقامة القمة في موعدها الجديد فعليهم رفع الإيقاف عن فرجاني ساسي واستبداله بمباراة إنبي.

وأشار إلى أن جدول الدوري ينص على أن مباراة إنبي هي المقبلة والتي سيغيب عنها فرجاني ساسي وليس لقاء الأهلي.

وكان ساسي قد حصل على إنذارين في مباراة المقاولون ليتلقى بعدها البطاقة الحمراء، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي اتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وبطرد ساسي، فإن الأمور قد ازدادت سوءاً على نادي الزمالك، فهو مطالب بالفوز في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وفي حال فوز الزمالك على بطل السنغال، فسوف سيواجه النادي الأهلي بدون تواجد أحد أعمدة الفريق الرئيسية فرجاني ساسي في مباراة القمة التي من الممكن إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري.

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وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء إلى إصدار بيان ناري أكد فيه عدم خوضه أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك.

خيارات اتحاد الكرة

وللخروج من أزمة تأجيل مباراة القمة، يدرس اتحاد الكرة عدد من الاختيارات، أولها إقامة المباراة في الـ 28 من اكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتوقف هذا الاختيار على فوز الزمالك على بطل السنغال فريق جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة في اللقاء المقرر له 24 أكتوبر الجاري.

الخيار الثاني لاتحاد الكرة للخروج من أزمة مباراة القمة هو في حالة هزيمة الزمالك أمام بطل السنغال، فإن الزمالك سيخوض أولى مبارياته ضمن منافسات الدور الأول من بطولة الكونفدرالية في الـ 28 من اكتوبر، وهو ما يعني تأجيل مباراة القمة.

وتأجيل القمة هنا سيكون لمدة طويلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت سن 23 عاماً والي ستستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو.

أما الخيار الثالث والأخير أمام اتحاد الكرة هو تراجع النادي الأهلي عن قراره وخوض مبارياته بالدوري ومواجهة الزمالك عقب انتهاء مباريات الدور الأول من البطولة المحلية.

وهذا الخيار لا يمكن لاتحاد الكرة التدخل فيه سوى بالضغط على النادي الأهلي من أجل التراجع عن قراره، وتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي.