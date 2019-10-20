ميتشو الزمالك استحق الفوز بمباراة اليوم

صرح المدير الفني لفريق الزمالك الصربي ميتشو بأن كانت صعبة جدا بين فريقه والمقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة لمسابقة الدوي الممتاز، كما اكد على أن الأبيض استحق الفوز على المقاولون، وخاصة أن فريقه بأخر 3 مواجهات بين الفريقين شهدت التعادل مرتين والفوز مرة والجهاز الفني وضع هذا الأمر في حساباته.

كما أشار ميتشو خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه لم يجد أي مفاجأة خلال اللعب من المقاولون لأنهم اعتمدوا علي طريقة الدفاع ثم التحول الهجومي، موضحا أن المقاولون استغل عدم تركيز الزمالك وسجل هدف التعادل، ولكن سرعان ما قام اللاعبين بتجاوز ذلك ونجحوا في إنهاء الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

اما عن الشوط الثاني فقد قال ميتشو “أتيحت لنا عدة فرص في الشوط الثاني لكننا لم ننجح في استغلالها بشكل جيد وسيطرنا على الكرة وأرهقنا فريق المقاولون العرب في الضغط علينا ونجحنا في النهاية بحصد الانتصار”، واكد أن تلك المباراة ستعطي اللاعبين حافز في المباريات المقبلة.