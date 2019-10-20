شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34.

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى للإيقاف

يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.

شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش رغم الإعلان عن عدم مواجهة الجونة

يواصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى استعداداته للمراحلة المقبلة، رغم أن مجلس القلعة الحمراء أكد فى بيانه الأخير، أن الفريق لن يلعب أى مباراة محلية قبل مواجهة الزمالك فى مباراة القمة، والتى تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مقرر إقامتها اليوم السبت.

فايلر يقود فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلي يخير حسام عاشور بين الاعتزال أو التجديد موسماً

يخير مسئولو النادي الأهلي حسام عاشور، قائد الفريق، بين التجديد لمدة موسم أو الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وينتهى عقد حسام عاشور مع الأهلي فى نهاية الموسم الجارى برفقة عدد من النجوم الآخرين منهم أحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامى.

Advertisements

اتحاد الكرة يجدد الثقة فى عادل الشوربجى رئيسا للجنة التظلمات

جددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الثقة فى عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية خلال الجمعية العمومية المقبلة.

الأهلي يرفض الاستعجال فى عودة محمود متولي بسبب التوقف

يرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، الاستعجال فى إعادة محمود متولي مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى.

غياب الجناينى وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة الطارئ للرد على بيان الأهلى

قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تأجيل الجلسة التى كان مقررا عقدها اليوم السبت بمقر الجبلاية، لمناقشة الرد على بيان الأهلي.

الأفريقى لليد يحدد 2 أبريل لمواجهة الزمالك والترجى فى السوبر بالجزائر

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، برئاسة منصور أريمو، 2 أبريل المقبل موعداً لإقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى السوبر الأفريقى بالجزائر، بينما حصل الأخير على شرف تنظيم بطولة أفريقيا للأندية أكتوبر 2020 .