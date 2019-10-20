شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف دونجا الإسماعيلي من مواجهة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود عبد العاطى “دونجا” ارتكاز الإسماعيلى للأشعة مساء اليوم والتى اثبتت تعرضه بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية ، على خلفية مشاركته بمواجهة الفريق أمام حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى. Advertisements ومن المقرر أن يبدأ “دونجا” عمليات التأهيل بشكل مكثف ، سعيا لتجهيزه لمواجهة الجزيرة الإماراتى الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ولم يتحدد موقف اللاعب بشكل نهائى سواء بلحاقه بالمباراة من عدمها حتى الأن حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق.

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