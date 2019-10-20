جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم السبت 19 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم السبت 19 / 10 / 2019 مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى والتى واجة الزمالك نظيرة المقاولون العرب. الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34. Advertisements وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب كالتالى :



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