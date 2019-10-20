شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر منح اللاعبين إجازة قبل التحضير لمواجهة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر الجهاز الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الاحد بعد الفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للدوري.

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ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي المقرر له يوم الخميس المقبل في اياب دور ال32 لدوري ابطال افريقيا.

وتصدر الزمالك مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعد الفوز على المقاولون العرب .