شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شبيه كوبر يخطف الأنظار بجوار البدرى فى مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف مشجع شبيه الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى الأنطار خلال جلوسه بجوار حسام البدرى مدرب الفراعنة فى المباراة المقامة حاليا بين الزمالك والمقاولون على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة المقدمة من الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز,

وجاء تشكيل الزمالك ضد المقاولون كالتالى:

محمد عواد فى حراسة المرمى ،محمود علاء والونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافى فى الدفاع ،طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف اوباما واحمد سيد زيزو محمد اوناجم فى وسط الملعب،مصطفي محمد فى الهجوم

ويجلس على الدكة كلا من محمد صبحي ، حازم امام ، أشرف بن شرقي ، خالد بوطيب ، محمد عبد السلام ، إمام عاشور ، مصطفي فتحي

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وجاء تشكيل المقاولون ضد الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمود أبو السعود ،خط الدفاع : أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا ،خط الوسط : ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم ،خط الهجوم : شكرى نجيب - سيف الجزيرى

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