شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يحدد 5 آلاف مشجع للإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت مديرية أمن الإسماعيلية أعداد المشجعين المصرح حضورهم فى مباراة الأربعاء القادم المقرر إقامتها أمام الجزيرة الإماراتى على ملعب ستاد الاسماعيلية فى ذهاب ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ‎أرسلت الجهات الأمنية خطابا للنادى الاسماعيلى يفيد بالموافقة على حضور خمسة ألاف مشجع على النحو التالى :-د ‎-عدد 1800 مشجع لمدرج الدرجة الثانية ( وسط ) Advertisements ‎-عدد 700 مشجع للدرجة الثالثة ( يسار ) ‎-عدد 1000 مشجع للمقصورة العلوية. ‎-عدد 1000 مشجع للمقصورة الأمامية -على جانب آخر قرر مسئولى النادى زيادة عدد منافذ البيع الى أربعة تسهيلآ على جماهير النادى الراغبة فى الحصول على تذاكر حضور اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يحدد 5 آلاف مشجع للإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.