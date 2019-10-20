شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك يعانى من أزمة بدنية و الفوز مهم لإستعادة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن فوز الأبيض على المقاولون اليوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز هام للغاية وخطوة لإستعادة الفريق لشخصيته.

وأضاف إمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن لاعبى الزمالك تعانى من أزمة بدنية واضحة فأكثر من لاعب تعرض للإجهاد وسر الفوز اليوم أمام المقاولون العرب ضغط الفريق المبكر واستعادة الكرة بسرعة" .

وأشار نجم الزمالك الأسبق إلى أن التغييرات الذى قام بها الجهاز الفنى للزمالك لم تقدم شئ للفريق مثل إمام عاشور الذى يريد المراوغة فقط وهو الذي تسبب في طرد فرجاني ساسي بسبب احتفاظه بالكرة بشكل مبالغ فيه وكذلك أشرف بن شرقي، مضيفا أن محمد أوناجم قدم أداء قويا ولكن يجب أن يستغل الفرص التي تسنح له فالإنفراد الذي أهدره لا يمكن أن يهدر بتلك السهولة".

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فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز.