شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من إدارة اتحاد جدة بعد إقالة سييرا والان مع التفاصيل

قررت إدارة نادي اتحاد جدة تكليف محمد العبدلي بقيادة الفريق في المرحلة المقبلة بعد إقالة المدرب التشيلي سييرا بسبب سوء النتائج حسب ما ذكره الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر موقعه الرسمي. يذكر أن إدارة نادي الاتحاد قررت إقالة المدرب التشيلي سييرا بعد الخسارة امام نادى الوحدة بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبعد مرور 7 جولات من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين يحتل نادي اتحاد جدة المركز الثامن برصيد تسع نقاط بجدول ترتيب المسابقة.

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