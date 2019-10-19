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إقالة التشيلي سييرا من تدريب فريق الاتحاد

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إدارة نادي اتحاد جدة قررت إقالة التشيلي سييرا من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وكان نادي اتحاد جدة قد خسر اليوم السبت أمام نظيره نادي الوحدة بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين.

يذكر أن بعد مرور 7 جولات من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين يحتل نادي اتحاد جدة المركز الثامن برصيد تسع نقاط بجدول ترتيب المسابقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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