شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة اسبانية: ميسي وراء رفض برشلونة ضم صلاح للفريق والان مع التفاصيل

ذكر موقع " دياريو جول" الأسباني أن بعض الوسطاء عرضوا على إدارة نادي برشلونة ضم الاعب المصري " محمد صلاح" لاعب ليفربول بمقابل مادي يترواح من 40-50 مليون يورو وذلك عندما كان في فريق روما الايطالي

واشارت الصحيفة بأن " روبيرت فيرنانديز" المدير الرياضي لبرشلونة فضل وقتذاك التعاقد مع "عثمان ديمبلي" لاعب بروسيا دورتمويد الالماني في صفقة قدرت ب 140 مليون يورو وذلك لانه ضمن اولويات النادى والخيار الافضل خلال فترة الانتقالات وقتها.

وكشف الموقع بأن ليونيل ميسي هو من رفض التعاقد مع صلاح لانه لا يفضل إنضمام لاعبين يطمحون للدور الرئيسي بالفريق ، وفضل انضمام ديمبلي لكونه اصغر سنًا ولا يملك طموح ك صلاح

ومن جانبه طلب الاعب المصري "محمد صلاح" من وكيل أعماله عدم التواصل مع إدارة برشلونة بعد علمه برفضهم له ، ووضع ريال مدريد في اهتماماته الاولى اذا قرر اللعب في الدوري الاسباني .