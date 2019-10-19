شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا ضمن قائمة مانشستر رغم الإصابة والان مع التفاصيل
وفقًا لصحيفة"ميرور" البريطانية فان قائمة مانشستر يونايتد شهدت تواجد " ديفيد دي خيا" حارس المرمى الاسباني وذلك اثناء اللقاء المقرر مساء غد الأحد أمام فريق ليفربول
وذكرت الصحيفة بأن اللاعب امام فرصة الظهور رغم إصابته التى تعرض لها مع المنتخب الأسباني
حيث تعرض للإصابة الثلاثاء الماضي خلال مباراة فريق أسبانيا مع السويد ضمن تصفيات اليورو 2020
وشهدت القائمة أيضًا ظهور أنتوني مارسيال، و أرون بان فيساكا بعد تعرضهم للاصابة وغيابهم عن الفريق الفترة الماضية
حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول غدًا الأحد على ملعب" اولد ترافورد" ضمن الاسبوع التاسع من منافسات الدوري الانجليزي
ويحتل مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 9 نقاط بينما يتصدره ليفربول ب 24 نقطة ضمن ترتيب الدوري الانجليزي
كانت هذه تفاصيل خبر دي خيا ضمن قائمة مانشستر رغم الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.