شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا ضمن قائمة مانشستر رغم الإصابة والان مع التفاصيل

وفقًا لصحيفة"ميرور" البريطانية فان قائمة مانشستر يونايتد شهدت تواجد " ديفيد دي خيا" حارس المرمى الاسباني وذلك اثناء اللقاء المقرر مساء غد الأحد أمام فريق ليفربول

وذكرت الصحيفة بأن اللاعب امام فرصة الظهور رغم إصابته التى تعرض لها مع المنتخب الأسباني

حيث تعرض للإصابة الثلاثاء الماضي خلال مباراة فريق أسبانيا مع السويد ضمن تصفيات اليورو 2020

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وشهدت القائمة أيضًا ظهور أنتوني مارسيال، و أرون بان فيساكا بعد تعرضهم للاصابة وغيابهم عن الفريق الفترة الماضية

حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول غدًا الأحد على ملعب" اولد ترافورد" ضمن الاسبوع التاسع من منافسات الدوري الانجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 9 نقاط بينما يتصدره ليفربول ب 24 نقطة ضمن ترتيب الدوري الانجليزي