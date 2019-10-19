شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتربع على عرش صدارة الكالتشيو بعد الفوز على بولونيا والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل اللقاء الذي جمع بين فريقي يوفنتوس و بولونيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكان الشوط الأول قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم يوفنتوس في الدقيقة 19 عن طريق كريستيانو رونالدو، ثم عدل اللاعب دانيلو لارانجييرا النتيحة في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن يوفنتوس من إضافة الهدف الثاني عن طريق ميراليم بيانيتش، في الدقيقة 54، لينتهي اللقاء بهدفين لهدف.

وبهذه النتيحة يعزز يوفنتوس من صدارتة للدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة التاسعة يحتل بها المركز العاشر.