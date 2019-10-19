شكرا لقرائتكم خبر عن ميتز يفوز على نانت بهدف نظيف في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ميتز ونانت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الفرنسى، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سانت سيمفورين" بفوز ميتز بهدف نظيف.
كان الشوط الأول قد انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف من قبل الفريقين.
وفي الدقيقة 62 أشهر حكم المباراة بطاقة أحمر لواجى لاعب نانت.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق اللاعب حبيب ديالو، لاعب ميتز.
وبهذه النتيجة يتوقف رصيد نانت عند 19 نقطة يحتل بها المركز الثانى، وبفارق 5 نقاط عن باربس سان جيرمان صاحب المركز الأول، بينما يرتفع ميتز للمركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة .
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