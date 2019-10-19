شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة قوية تبعد نجم اتلتيكو مدريد عن الملاعب لمدة شهر والان مع التفاصيل
أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر غياب لاعبه الشاب البرتغالي جواو فليكيس عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 ل 4 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.
وكان اللاعب الدولي البرتغالي المحترف ضمن صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني قد تعرض لتدخل قوي أثناء مباراة فريقه اليوم السبت أمام نظيره فريق فالنسيا في الكاحل ادي لعدم استكماله المباراة و تبديله.
وتعادل نادي اتلتيكو مدريد على أرضه و أمام جماهيره مع نظيره فالنسيا بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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