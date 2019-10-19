شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتلقى أول هزيمة في «الليجا» ويسقط أمام مايوركا بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة لأول مرة هذا الموسم بالدوري الإسباني بالخسارة أمام مُضيفه ريال مايوركا، بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب «إيبيروستار»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل لأصحاب الأرض اللاعب جو جونيور هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 7 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، فشل كورتوا، حارس ريال مدريد، في التصدى لها.

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وألغت تقنية الفيديو «فار» هدفا ثانيا لفريق ريال مايوركا، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، بداعى وجود خطأ على مهاجم مايوركا ضد سيرجيو راموس، قائد الملكى.

وفى الشوط الثانى، تعرض ألفارو اودريوزولا، الظهير الأيمن للفريق الملكى، للطرد في الدقيقة 74، بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.

بهذه النتيجة، توقف رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثانى، خلف برشلونة المتصدر، صاحب الـ19 نقطة، بينما وصل رصيد مايوركا إلى 10 في المركز الرابع عشر.