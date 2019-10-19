انشيلوتي يكشف خطة فوزه على فيرونا اليوم في الدوري الايطالي

السبت 19 أكتوبر 2019

اعتبر مدرب نادي ​نابولي​ الإيطالي ​كارلو انشيلوتي​ ان على الفريق ان يكون متينا ويلعب بطريقة ذكية دائما، وذلك بعد الفوز على فيرونا في ​الدوري الإيطالي​.



ونقلا عن حديثه مع سكاي سبورتس، قال انشيلوتي: "يجب ان نكون متينين ونلعب بذكاء، وهذا شيء فعلناه الليلة. لم نهاجم كثيرا في الشوط الثاني لأننا كنا متقدمين في النتيجة. اعتقد ان الهدف الذي سجله ميليك مع بولندا ساعده في استعادة بعض الثقة، قدم اداءا جيدا اليوم."

وتابع: "دي لورينزو يستمر في مفاجئتنا دائما، يقدم اداءا جيدا في اي مركز يلعب به."

وتحدث انشيلوتي عن كلام ​زلاتان ابراهيموفيتش​ قائلا: "سأتصل به قريبا واقول له اننا بانتظاره، انه يقدم اداءا جيدا في الدوري الأميركي."