ريال مدريد يقع في فخ مايوركا ويتعثر للمرة الأولى في الدوري الإسباني

السبت 19 أكتوبر 2019 استطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة ريال مدريد ومايوركا وبدأت المباراة بهدف مبكر جدا من نادي مابوركا بالدقيقة 7 عن طريق لاجو جونيور وسط محاولات عديدة من نادي ريال مدريد لخطف هدف التعادل ولكن سجل مايوركا الهدف الثاني تم إلغائه بداعي التسلل. Advertisements وظل ريال مدريد يحاول بشكل كبير لخطف هدف التعادل ولكن تصدى دفاع مايوركا لكل فرص الفريق الملكي لخطف هدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز مايوركا بهدف نظيف. ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد مايوركا إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني.

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