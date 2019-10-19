يوفنتوس يقهر بولونيا ويحقق صدارة الدوري الإيطالي

السبت 19 أكتوبر 2019

ضمن فعاليات الجولة 8 من منافسات ​الدوري الايطالي​ " الكالتشيو "، عزز نادي ال​يوفنتوس​ من صدارته بفوز مستحق امام بولونيا وبواقع 2-1 ونجح الدون ​رونالدو​ في تسجيل هدفه رقم 701 في اللقاء وسيطر لاعبو اليوفي بشكل كامل على مجريات اللقاء ليخطف نقاط المباراة الثلاث ويعزز صدارته.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي السيدة العجوز حيث ضغط ابناء المدرب ماوريسيو ساري بقوة كبيرة على مرمى بولونيا ولاحت للاعبي اليوفي بعض الفرص الخطرة على مرمى الحارس لوكاس ستوروبسكي والذي نجح في التصدي لمحاولات اصحاب الارض، وشهدت الدقيقة 19 هدف التقدم للدون كريستيانو رونالدو بعد مجهود فردي رائع من النجم البرتغالي وهذا الهدف اشعل اجواء اللقاء بشكل كبير ولكن فرحة لاعبي السيدة العجوز لم تدم طويلاً حيث تمكن لاعب بولونيا دانيلو من خطف هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 26 بعد تمريرة حاسمة من مباي، وهذا الهدف منح لاعبو بولونيا اريحية اكبر حيث تحصّل ريكاردو اورسوليني على ضربة حرة رائعة مرت بمحاذاة القائم، وبدوره حاول لاعبو المدرب ساري مواصلة ضغطهم من اجل خطف هدف التقدم ولكن محاولات اصحاب الارض باءت بالفشل لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو اليوفي ضغطهم الكبير على مرمى بولونيا ولاحت لهم بعض الفرص الخطرة ولكن التوفيق غاب عنهم في ظل التكتل الدفاعي للاعبي الخصم وشهدت الدقيقة 54 هدف التقدم للسيدة العجوز عبر ميراليم بيانيتش بعد بلبلة في دفاع بولونيا ليستغلها بيانيتش بتسديدة خدعت الحارس البولندي، وواصل لاعبو السيدة العجوز ضغطهم المستمر على مرمى الخصم وتحصّل سامي خضيرة على فرصة مميزة لخطف هدف ثالث ولكن تسديدته تصدى لها الحارس سكوروبسكي وواصل الحارس البولندي تالقه بتصدي رائع للمهاجم غونزالو هيغواين ليحرمه من خطف هدف محقق، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة بدأ مدربي الفريقين في اجراء تبديلات تكتيكية في صفوف فريقهما وتصدى الحارس سكوروبسكي لمحاولة خطيرة من الدون رونالدو ليحرمه من هدف محقق وبدوره لم تنجح محاولات بولونيا في خطف هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز اليوفنتوس وبواقع 2-1.