رسمياً.. إقالة سييرا مدرب اتحاد جدة السعودي بعد الخسارة من الوحدة

السبت 19 أكتوبر 2019

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إدارة نادي اتحاد جدة قررت إقالة التشيلي سييرا من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.



وكان نادي اتحاد جدة قد خسر اليوم السبت أمام نظيره نادي الوحدة بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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يذكر أن بعد مرور 7 جولات من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين يحتل نادي اتحاد جدة المركز الثامن برصيد تسع نقاط بجدول ترتيب المسابقة.