جواو فيليكس يغيب من اسبوعين لثلاثة اسابيع

السبت 19 أكتوبر 2019

اعلن نادي ​اتلتيكو مدريد​ الإسباني مدة غياب البرتغالي ​جواو فيليكس​ بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التعادل مع ​فالنسيا​ 1-1 في ​الدوري الإسباني​.



ومن المتوقع ان يغيب اللاعب عن المباريات لمدة بين اسبوعين او ثلاثة اسابيع بإلتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيمن.

واصدر النادي بيانا جاء فيه: "لم يتمكن جواو فيليكس من اكمال ال 90 دقيقة في المباراة التي اجريت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو امام فالنسيا واضطر الى مغادرة اللقاء عند الدقيقة 80. خضع البرتغالي للتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية في كلينيكا يونيفرسيداد دي نافارا، ويشير التقرير الذي قدمه فريقنا الطبي إلى أنه عانى من التواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن."