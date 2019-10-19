- 1/2
- 2/2
السبت 19 أكتوبر 2019
اعلن نادي اتلتيكو مدريد الإسباني مدة غياب البرتغالي جواو فيليكس بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني.
ومن المتوقع ان يغيب اللاعب عن المباريات لمدة بين اسبوعين او ثلاثة اسابيع بإلتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيمن.
واصدر النادي بيانا جاء فيه: "لم يتمكن جواو فيليكس من اكمال ال 90 دقيقة في المباراة التي اجريت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو امام فالنسيا واضطر الى مغادرة اللقاء عند الدقيقة 80. خضع البرتغالي للتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية في كلينيكا يونيفرسيداد دي نافارا، ويشير التقرير الذي قدمه فريقنا الطبي إلى أنه عانى من التواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن."
كانت هذه تفاصيل خبر جواو فيليكس يغيب من اسبوعين لثلاثة اسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.