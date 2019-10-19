"رونالدو " يقود هجوم يوفنتوس أمام بولونيا في الدوري الايطالي

السبت 19 أكتوبر 2019 يخوض المدرب الايطالي ماوريسيو ساري مدرب السيدة العجوز مباراة اليوم امام بولونيا علي امل اقتناص الثلاث نقاط في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الايطالي.

ويأتي تشكيل الفريق كالآتي :. بوفون بونوتشي-دي ليخت-اليكساندرو-كوادرادو خضيرة -بيانتش-رابيو بيرنانديسكي-هيجًواين-رونالدو. ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي ب١٩ نقطة ويحاول الابتعاد عن اقرب ملاحقيه انتر ميلان ب١٨ نقطة. ويحتل بولونيا ال١١ ب٩ نقاط فقط

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