شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل فريق الوحدة انطلاقته واستعاد وصافته في جدول الترتيب، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (السبت) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المحترف الوحداوي ماركوس غوليرمي في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعد تسديدة من خارج منطقة الثمانية عشر وتغير اتجاهها بعد أن ارتطمت بالمدافع الاتحادي عبدالمحسن فلاتة، وبذلك وصل الوحدة للمركز الثاني برصيد 15 نقطة فيما تراجع الاتحاد للمركز الثامن برصيده السابق 9 نقاط.

وساهم مدرب الاتحاد خوسيه سييرا في ظهور فريقه بمستوى متواضع بعد أن زج بالظهير حمدان الشمراني ليكون جناحا أيسر مع وضع المهاجم هارون كمارا في مقاعد الاحتياط، كما أشرك عبدالرحمن العبود على حساب عبدالعزيز البيشي، وإصراره على إشراك كارلوس فيلانويفا كمحور ثان، رغم أدائه المتواضع خلال اللقاءات السابقة التي خاضها مع الفريق.

فيما قاد المدرب الوحداوي دانيال كارينيو فريقه لتحقيق الفوز الخامس على التوالي والمحافظة على شباك فريقه للمرة الرابعة على التوالي، وذلك لخططه المميزة بتكثيف الناحية الدفاعية والاعتماد على المرتدات.