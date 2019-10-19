شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. ميتشو : تعرضنا للسباب أمام الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه استحق الفوز على المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة لمسابقة الدوي الممتاز.

وأشار المدير الفني إلى أن المباراة كانت صعبة جدا، لاسيما وأن أخر ٣ مواجهات بين الفريقين شهدت التعادل مرتين والفوز مرة والجهاز الفني وضع هذا الأمر في حساباته.

وشدد المدرب على أن فريقه لم يقابل اي مفاجأة في الملعب من المقاولون لأنهم اعتمدوا علي الدفاع ثم التحول الهجومي، وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن المقاولون استغل عدم تركيز اللاعبين وسجل هدف التقدم لكن الزمالك نجح في انهاء الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف.

وأضاف المدير الفني : "أتيحت لنا عدة فرص في الشوط الثاني لكننا لم ننجح في استغلالها بشكل جيد وسيطرنا على الكرة وأرهقنا فريق المقاولون العرب في الضغط علينا ونجحنا في النهاية بحصد الانتصار".

وأضاف أن فريقه نجح في المباراة وفاز في مباراة المقاولون أمام فريق جيد جدا في الدوري، وشدد على أن المباراة ستعطي اللاعبين حافز في المباريات المقبلة.

وأوضح أن الفوز سيمنح اللاعبين ثقة قبل مباراة جينيراسيون فوت في دوري الأبطال، مضيفا انه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة المقاولون لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني أن فريقه كان يستحوذ على الكرة ولكنه يفقدها بسهولة، وسيعمل على علاجها، واشاد المدير الفني بأداء اللاعبين واصرارهم على تحقيق الفوز.

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وأشار ميتشو إلى أن مدرب أحمال الفريق الجديد سيعمل على علاج الاهتمام بالنواحي البدنية للاعبين في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق لم يخض فترة إعداد بسبب استكمال مباريات الكأس وخوض مباراة السوبر ثم بدء مباريات الدوري الممتاز.

وعلق المدير الفني أن غياب ساسي عن المباراة المقبلة في الدوري موضحا أنه سبق وواجه نفس الأزمة ولكن هناك بدائل ومن يلعب سيشارك باسم الزمالك وسيبذل أقصى جهده.

ورفض المدير الفني الحديث عن صفقات يناير في الفترة الحالية مضيفا ان تركيزه في لقاء بطل السنغال المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميتشو:"مش فاهم ما سبب التوتر حال غياب اي لاعب عن تشكيل الزمالك للإيقاف ونمتلك قوام جيد وأي لاعب يقدم المطلوب منه سواء اساسي او بديل وأي لاعب سيقدم اداء طيب وسيدافع عن الوان الفريق".

تابع ميتشو قائلا:" لاعبي المنافس لم يستطيعوا الفوز عليها في الملعب فلجاؤا للاستفزاز من اجل اخراجنا عن تركيزنا ولكن المهم الفوز وتعرض عدد من لاعبينا للسباب ورسالة للجماهير خليكم فخورين باللاعبين وكلنا عائلة واحدة ضد أي فرد يحاول النيل من عزيمة الفريق".

كما علق المدير الفنى للزمالك على جلوس المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريقه بديلا أكد أنه من أهم لاعبي الفريق الأبيض، وشدد على أن عصبية لاعبي المقاولون كانت واضحة في اللقاء وقاموا بسب لاعبي الزمالك في المباراة بالاب والأم لأنهم فشلوا في الفوز على الزمالك في الملعب ويجب أن يتوقف هذا السلوك في الملعب.

وشدد المدير الفني أن الفريق هدفه عبور لقاء جينيراسيون وبعدها ستكون هناك فترة إعداد ومعسكر جدي لتنفيذ برنامج بدني وعلاج المشاكل البدنية الواضحة.