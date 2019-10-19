شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.

وحصل ساسي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب المقامة على ملعب السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.