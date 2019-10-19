شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.
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