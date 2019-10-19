شكرا لقرائتكم تشيلسي يحقق فوزه الثالث توالياً.. وتوتنهام يواصل التعثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسر تشيلسي عناد ضيفه نيوكاسل وانتزع فوزاً غاليا 1 - صفر عليه يوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز إيفرتون على وست هام 2 - صفر وليستر سيتي على بيرنلي 2 - 1 وأستون فيلا على برايتون 2 - 1 وتعادل توتنهام مع واتفورد 1 - 1 وولفرهامبتون مع ساوثهمبتون بنفس النتيجة وبورنموث مع نورويتش سيتي سلبيا.

وعلى استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن ، أنقذ المدافع الإسباني ماركوس ألونسو فريقه تشيلسي من كمين ضيفه نيوكاسل وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وحقق تشيلسي الفوز الثالث على التوالي في مبارياته بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم للمركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي وبفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر والذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.