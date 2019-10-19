في حالة فوز الزمالك على بطل السنغال.. فرجاني ساسي يغيب عن موقعة الأهلي.. تلقى إنذارين في مباراة المقاولون والأمور تتأزم مع القلعة البيضاء

الموجز

يغيب الدولي التونسي نجم خط وسط نادي الزمالك فرجاني ساسي عن الموقعة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في المباراة المحتمل إقامتها في الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل.

وكان ساسي قد حصل على إنذارين في مباراة المقاولون ليتلقى بعدها البطاقة الحمراء، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي اتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول الترتيب بشكل مؤقت كونه لعب مباراة أكثر من الأهلي، وبقى المقاولون العرب برصيد 7 نقاط في المركز الرابع.

وبطرد ساسي، فإن الأمور قد ازدادت سوءاً على نادي الزمالك، فهو مطالب بالفوز في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وفي حال فوز الزمالك على بطل السنغال، فسوف سيواجه النادي الأهلي بدون تواجد أحد أعمدة الفريق الرئيسية فرجاني ساسي في مباراة القمة التي من الممكن إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري.

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء إلى إصدار بيان ناري أكد فيه عدم خوضه أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر تأجيل القمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

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خيارات اتحاد الكرة

وللخروج من أزمة تأجيل مباراة القمة، يدرس اتحاد الكرة عدد من الاختيارات، أولها إقامة المباراة في الـ 28 من اكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتوقف هذا الاختيار على فوز الزمالك على بطل السنغال فريق جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة في اللقاء المقرر له 24 أكتوبر الجاري.

الخيار الثاني لاتحاد الكرة للخروج من أزمة مباراة القمة هو في حالة هزيمة الزمالك أمام بطل السنغال، فإن الزمالك سيخوض أولى مبارياته ضمن منافسات الدور الأول من بطولة الكونفدرالية في الـ 28 من اكتوبر، وهو ما يعني تأجيل مباراة القمة.

وتأجيل القمة هنا سيكون لمدة طويلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت سن 23 عاماً والي ستستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو.

أما الخيار الثالث والأخير أمام اتحاد الكرة هو تراجع النادي الأهلي عن قراره وخوض مبارياته بالدوري ومواجهة الزمالك عقب انتهاء مباريات الدور الأول من البطولة المحلية.

وهذا الخيار لا يمكن لاتحاد الكرة التدخل فيه سوى بالضغط على النادي الأهلي من أجل التراجع عن قراره، وتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي.