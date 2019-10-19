المقاولون يحتج على حكم المباراة.. والزمالك يقفز لصدارة الدوري «مؤقتا» بعد الفوز

الموجز

فاز فريق الزمالك بهدفين لهدف على المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

احتجاجات المقاولون

دخل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، في احتجاجات على حكم مباراة فريقه أمام الزمالك بعد انتهاء الشوط الأول، بسبب عدم احتساب بعض الأخطاء، إضافة إلى الاعتراض على التدخل القوي للاعبي الزمالك حسب وصفهم.

بطاقات صفراء

وطلب محمود البنا حكم المباراة من جهاز المقاولون الهدوء لعدم اللجوء إلى البطاقات الصفراء.

تفاصيل الشوط الأول المُثير بين الفريقين

وتقدم الزمالك بهدفين لهدف على المقاولون العرب في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، وأحرز هدف المقاولون العرب محمد سالم.

مرت ال10 دقائق الأولى هادئة بعض الشيء من الفريقين، لكن سرعان ما بدأت المحاولات بعد ذلك وتوالت الأهداف.

واستطاع فريق المقاولون العرب التسجيل مبكرا عن طريق محمد سالم مستغلا خطأ فادح من دفاع الزمالك وحارس مرماه محمد عواد، ليودع الكرة الشباك في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

هدف المقاولون

وأشعل هدف المقاولون حماس لاعبي الزمالك الذين بدأو في تبادل السيطرة على مجريات اللعب مع ذئاب الجبل ووصل الأبيض في أكثر من فرصة خطيرة لمرمى محمود أبوالسعود لكنها افتقدت للدقة بشكل كبير.

واستطاع فرجاني ساسي التعادل بشكل سريع للزمالك عن طريق فرجاني ساسي من رأسية متقنة أودعها الشباك في حراسة دفاع المقاولون وحارس مرمى الذئاب.

مجددا ومن هدف رائع استطاع أحمد سيد زيزو تسجيل الهدف الثاني من تسديدة متقنة بالدقيقة 34 من زمن اللقاء سكنت شباك الحارس محمود أبوالسعود.

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هدفين مقابل هدف

وفاز فريق الزمالك بهدفين لهدف على المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، وأحرز هدف المقاولون العرب محمد سالم.

مرت ال10 دقائق الأولى هادئة بعض الشيء من الفريقين، لكن سرعان ما بدأت المحاولات بعد ذلك وتوالت الأهداف.

التسجيل مبكرًا

استطاع فريق المقاولون العرب التسجيل مبكرا عن طريق محمد سالم مستغلا خطأ فادح من دفاع الزمالك وحارس مرماه محمد عواد، ليودع الكرة الشباك في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وأشعل هدف المقاولون حماس لاعبي الزمالك الذين بدأو في تبادل السيطرة على مجريات اللعب مع ذئاب الجبل ووصل الأبيض في أكثر من فرصة خطيرة لمرمى محمود أبوالسعود لكنها افتقدت للدقة بشكل كبير.

فرجاني ساسي

استطاع فرجاني ساسي التعادل بشكل سريع للزمالك عن طريق فرجاني ساسي من رأسية متقنة أودعها الشباك في حراسة دفاع المقاولون وحارس مرمى الذئاب.

مجددا ومن هدف رائع استطاع أحمد سيد زيزو تسجيل الهدف الثاني من تسديدة متقنة بالدقيقة 34 من زمن اللقاء سكنت شباك الحارس محمود أبوالسعود.

واصل الزمالك ضغطه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فيما اعتمد المقاولون على الكرات المرتدة من أجل إدراك التعادل.

الأقل في المستوى

جاء الشوط الثاني أقل من حيث المستوى عن الشوط الأول حيث غلب الطابع الحماسي من الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب بشكل كبير.

وتعرض فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك للطرد في نهاية الشوط الثاني من اللقاء ما جعل المقاولون يشن هجماته بشكل كبير على مرمى الحارس محمد عواد لكن دفاع الزمالك تصدى لها بشكل جيد.