محمد النني يتسبب في إصابة خطيرة لحارس فريق أنقرة بالدوري التركي

الموجز

كاد الدولي المصري محمد النني أن يسجل هدفاً لفريقه بيشكتاش عندما إنفرد بحارس فريق أنقرة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي لكرة القدم.

وأثناء لحاق النني بالكرة بعدما انفرد بحارس فريق أنقرة، انزلقت قدمه ليحدث اصطدام قوي مع حارس المرمى.

وعاد النني للمشاركة مع فريق بيشكتاش التركي، وذلك خلال مواجهة أنقرة جوشو بالجولة الثامنة، بعدما غاب عن التواجد مع فريقه في المباريات الماضية بسبب واقعة طرده، والتي أدت إلى قرار إيقاف من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم.

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وجاءت عودة النني لتشهد تواجده أساسيًا في تشكيل بيشكتاش، قبل أن يخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 82 في ثالث تبديلات فريقه.

يشار إلى أن النني قد انتقل إلى صفوف فريق بيشكتاش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أرسنال الإنجليزي، في فترة إعارة تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

والتعادل رفع رصيد بيشكتاش إلى النقطة التاسعة ليحتل المركز 12 في جدول ترتيب المسابقة، أمام أنقرة جوشو الذي يمتلك نفس الرصيد.