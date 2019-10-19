الزمالك يهزم المقاولون ويتصدر الدوري المصري









اسماء السيد - ارتقى الزمالك إلى قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه المقاولون العرب 2-1 في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة السبت.

ورفع الزمالك رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي حامل اللقب والمتصدر السابق الذي خاض ثلاث مباريات بعد تأجيل مباراته أمام الزمالك، التي كانت مقررة اليوم، لأسباب أمنية.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند سبع نقاط في المركز الرابع.

وأكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85 بعد طرد لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي بينما طرد الحكم أيضا التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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ووضع محمد سالم المقاولون في المقدمة في الدقيقة 12 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من الجزيري اخطأ محمد عواد حارس الزمالك في الخروج لإبعادها ليحولها سالم إلى الشباك لكن ساسي أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق من ضربة رأس.

وأحرز أحمد سيد (زيزو) هدف الفوز للزمالك بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

ملخص مباراة الزمالك والمقاولون: