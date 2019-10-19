جوميس المتألق يقود ديجون للتعادل بدون أهداف في ليون

اسماء السيد - تصدى ألفريد جوميس حارس ديجون بشكل رائع لسلسلة من الفرص لينتزع فريقه المتعثر التعادل بدون أهداف خارج ملعبه مع أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت.
واختبر موسى ديمبلي حارس ديجون السنغالي بتسديدة مبكرة لكن جوميس ارتقى لمستوى التحدي، وتحرك بصورة رائعة ليلمس الكرة ويبعدها عن مرماه في الدقيقة السادسة.
ومع تردد صيحات استهجان بعد نهاية الشوط الأول، زاد ليون إيقاعه في الشوط الثاني وأمطر مرمى ديجون بالتسديدات لكن جوميس نجح بطريقة ما في التصدي لكل الفرص.
وأبعد تسديدة من مكسويل كورنيه إلى ركلة ركنية في منتصف الشوط الثاني وحرم ديمبلي من التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 80 بعد أن تصدى لتسديدته بالرأس.
ومع اقتراب المباراة من نهايتها، تخلى ديجون عن كل طموحاته الهجومية واكتفى بإبعاد الكرة عن مرماه وصمد لينتزع نقطة التعادل.
وبقي ديجون في المركز قبل الأخير برصيد ثماني نقاط من تسع مباريات بينما يحتل ليون المركز 14 ولديه عشر نقاط.
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