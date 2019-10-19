جورجيس تصعد لمواجهة أوستابنكو في نهائي لوكسمبورج للتنس









اسماء السيد - فازت يوليا جورجيس حاملة اللقب بسهولة على إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-3 و6-4 اليوم لتبلغ نهائي لوكسمبورج المفتوحة للتنس حيث ستواجه إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة.

واستفادت الألمانية جورجيس، المصنفة 26 عالميا، من جميع الفرص الثلاث لكسر الإرسال وانتصرت بمجموعتين متتاليتين لأول مرة في أربع مباريات لتضرب موعدا مع أوستابنكو، شريكتها السابقة في الزوجي، في أول مواجهة بينهما في منافسات الفردي.

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وتسعى جورجيس للقبها الثاني هذا العام والثامن في مسيرتها بعدما حصدت اللاعبة البالغ عمرها 30 عاما لقب أوكلاند.

وانتصرت أوستابنكو، التي نالت اللقب في رولان جاروس في 2017، على الروسية آنا بلينكوفا بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2 في وقت سابق من اليوم.

وصعدت اللاعبة اللاتفية المشاركة ببطاقة دعوة للمباراة النهائية الثانية على التوالي وتأمل في تجاوز خيبة الأمل بخسارتها أمام الأمريكية كوكو جوف البالغ عمرها 15 عاما في المجموعة الفاصلة في نهائي لينتس المفتوحة الأسبوع الماضي.