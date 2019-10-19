ملخص مباراة ريال مدريد وريال مايوركا 1-0 في الدوري الأسباني لكرة القدم

ملخص مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ليوم في الأسبوع التاسع من الدوري الأسباني لكرة القدم، وسيكون الريال مطالب بالحفاظ على صدارته في تلك المواجهة التي كان مسيطر عليها قبل بداية الجولة الحالية، في لقاء لن يكون سهل على العملاق المدريدي عدما يحل ضيفاً على مدينة مايوركا التي دائماً ما تكون صعبة بعض الشيء.

ويلعب كلا الفريقين مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وتلعب المباراة على ملعب ملعب إيبيروستار وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يصل إلي 25 ألف متفرج وتنقل على قناة bein sport ويعلق عليها المعلق الرياضي يوسف سيف.

المباراة سيغيب عنها نجم الفريق اديين هازارد بسبب ولادة مولوده الرابع، وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اراحة اللاعب من تلك المباراة، وبخلاف ذلك هناك احتمالية لغياب لوكا مودريتش أيضاً عن تلك المباراة، وسيكون الريال معتمداً في تلك المواجهة على مهاجمه كريم بنزيما والجناح الويلزي جاريث بيل.

ملخص ريال مدريد وريال مايوركا