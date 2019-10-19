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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 10 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 19 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

 

الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

 

 

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 فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى للإيقاف

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شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش رغم الإعلان عن عدم مواجهة الجونة

 

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فايلر يقود فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

 

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الأهلي يخير حسام عاشور بين الاعتزال أو التجديد موسماً

 

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الأفريقى لليد يحدد 2 أبريل لمواجهة الزمالك والترجى فى السوبر بالجزائر

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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