حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى للإيقاف شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش رغم الإعلان عن عدم مواجهة الجونة فايلر يقود فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي الأهلي يخير حسام عاشور بين الاعتزال أو التجديد موسماً Advertisements اتحاد الكرة يجدد الثقة فى عادل الشوربجى رئيسا للجنة التظلمات الأهلي يرفض الاستعجال فى عودة محمود متولي بسبب التوقف غياب الجناينى وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة الطارئ للرد على بيان الأهلى الأفريقى لليد يحدد 2 أبريل لمواجهة الزمالك والترجى فى السوبر بالجزائر

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